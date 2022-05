Porozmawiajmy o pięknie

Już na najbliższy czwartek 19 maja, na godz. 18.00 warszawski Dom Mody Klif zaplanował spotkanie z Elżbietą Plichtą, autorka książki pt. „Medycyna urody” oraz dietetyczką Mileną Nosek. Spotkanie poprowadzi Anna Nowak - influencerka, ekspertka od kreowania zdarzeń estetycznych, znana jako Cocapl. Podobnie jak w przypadku pierwszego z serii spotkań, które odbyło się pod hasłem Self Care (spotkanie z psycholog Aleksandrą Flakiewicz-Kwapisz prowadziła Odeta Moro), poruszane będą tematy dbania o siebie. Tym razem jednak uczestniczki dowiedzą się jak właściwie zadbać nie tylko o duszę, ale i o ciało.

- Poprzednie spotkanie pokazało nam jak dużą mamy potrzebę rozmowy o sobie, o własnych potrzebach i marzeniach, o emocjach. Ale między wierszami okazało się, że równie ważne dla każdej z nas jest nasze ciało, a jego wygląd często przekłada się na akceptację siebie – zauważa Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif. – Chcemy więc umożliwić naszym klientkom uzyskanie profesjonalnych porad na temat bezpiecznych zmian wyglądu, które mogą także poprawić ich samopoczucie i komfort psychiczny – dodaje.

Piękna wewnątrz i na zewnątrz

Założeniem spotkań na szczycie jest, by były one nie tylko platformą do dyskusji, ale dawały także możliwość zdobywania lub poszerzania umiejętności w czasie warsztatów. Spotkania odbywają się w kameralnym gronie, obowiązuje ograniczona pula wejściówek, a do wygłaszania wykładów i prowadzenia warsztatów zapraszani są eksperci w dziedzinie, której poświęcone jest konkretne spotkanie. Każde spotkanie połączone jest także z poczęstunkiem, w czasie którego możliwa jest wymiana kontaktów i nawiązanie relacji - także biznesowych.

Podczas najbliższego spotkania, zaplanowanego pod hasłem Beauty inside out uczestnicy (bo spotkania nie są zarezerwowane wyłącznie dla kobiet!) będą mogli przekonać się, że medycyna urody to więcej niż botoks i kwas hialuronowy. W czasie panelu dyskusyjnego dowiedzą się czym w ogóle jest medycyna urody i jakie fałszywe informacje zagrażają nam jeśli chodzi o rynek medycyny estetycznej. Jednym z punktów odniesienia będzie przy okazji Instagram, jako medium wypaczające rzeczywistość i wpływające na nasze postrzeganie siebie. Wreszcie, uczestnicy dowiedzą się jak mądrze korzystać z medycyny estetycznej i jak ustalić swój własny, długofalowy plan na urodę.

Spotkania z charakterem

K2 Spotkania na szczycie to kolejny ukłon Domu Mody Klif i Galerii Klif w stronę klientów. Marka poprzez szereg podejmowanych akcji prospołecznych i proekologicznych oraz charytatywnych pokazuje, że ważne są dla niej relacje z lokalną społecznością, a także działania integracyjne i edukacyjne. Pierwsze spotkania w galeriach marki Klif, dedykowane tematyce dbania o siebie i tego jak robić to dobrze, które odbyły się 6 kwietnia w Warszawie i 24 kwietnia w Gdyni wywołały wielki entuzjazm wśród uczestniczek. Rozmowom – zarówno w czasie panelu – jak i indywidualnych nie było końca. Tym razem również przedstawiciele Domu Mody Klif mają nadzieję na ożywioną dyskusję i owocne pogawędki.

Wejściówki na spotkanie będą dostępne poprzez napisy na stronie klif.pl/aktualnosci/beauty-inside-out. Ilość miejsc ograniczona.

