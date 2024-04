Bezpieczeństwo przede wszystkim

Tak samo jak w przypadku ludzi, w podroży psa i kota najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Przed wyjazdem należy się upewnić, że w samochodzie będą one odpowiednio zabezpieczone. Niedopuszczalne jest, by pies lub kot w czasie jazdy swobodnie przemieszczał się po pojeździe. W takiej sytuacji nawet lekkie hamowanie stanowi dla nich niebezpieczeństwo. By było bezpieczne, zwierzę powinno być przypięte specjalnym pasem bezpieczeństwa lub być przewożone w transporterze albo w klatce kennelowej, przystosowanej do podróży.

W przypadku dłuższych tras należy zaplanować regularne przerwy, aby pies lub kot mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, napić się wody i rozprostować kości. Harmonogram podróży należy dostosować do potrzeb swojego czworonożnego towarzysza.

- Nie można zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu pupila w momencie wysiadania z auta i bardzo uważać, by zwierzę nie uciekło – przestrzega Bożena Pękala z firmy PetExpert, specjalizującej się w ubezpieczeniach dla psów i kotów. – Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zestresowane podróżą wykorzysta każdą okazję, by czmychnąć, narażając się jednocześnie na wypadek komunikacyjny lub zagubienie - dodaje.

Nigdy też nie można zostawić psa ani kota w samochodzie bez opieki, a już na pewno nie w upalne dni.

Innym niebezpieczeństwem, niestety często spotykanym, jest zezwalanie psom na wystawianie głowy przez okno samochodu. To wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie, które zagraża ich zdrowiu. Delikatne psie uszy ryzykują w ten sposób przewianiem

i w efekcie pojawieniem się stanów zapalnych. Z kolei jakiekolwiek ciało obce, nawet tak małe jak ziarenko piasku, które wskutek podmuchu wiatru lub odbicia od jezdni wpadnie psu do oka, może spowodować podrażnienie, zapalenie spojówek lub nawet uszkodzenie rogówki.

Przepisy dotyczące przewozu zwierząt w samochodzie: co warto wiedzieć

Warto również zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przewozu zwierząt w pojeździe. W polskich przepisach ruchu drogowego nie ma co prawda bezpośrednich regulacji dotyczących przewozu psów i kotów w samochodzie. Niemniej jednak, obowiązuje ogólna zasada, że zwierzę powinno być przewożone w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno dla jemu, jak i wszystkim pasażerom. Przewożenie zwierząt w sposób niezgodny z przepisami może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł. Dodatkowo, transport zwierząt w warunkach, które mogą powodować ich cierpienie lub stres, może być traktowany jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, zagrożone karą więzienia do 2 lat.

Wyposażenie samochodu

Podróż z psem lub kotem wymaga odpowiedniego wyposażenia, które zapewni mu komfort i bezpieczeństwo w trakcie podróży. W samochodzie na pewno warto mieć wspomniane szelki samochodowe dla psów i kotów, dzięki którym pies lub kot może być bezpiecznie przypięty do pasów bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko urazów w przypadku wypadku. Niektóre czworonogi, szczególnie koty, podczas podróży bezpieczniej czują się zamknięte w mniejszej przestrzeni. Transporter lub klatka podróżna to idealne rozwiązanie dla kotów, ale świetnie sprawdza się także w przypadku psów. Zapewniają one bezpieczne miejsce dla zwierzęcia podczas podróży, chroniąc je przed ewentualnymi obrażeniami. Komfortowe legowisko zapewni psu i kotu wygodę w trakcie podróży. Umieszczone wewnątrz transportera lub na siedzeniu samochodowym, stworzy przytulne miejsce do odpoczynku dla czworonoga. Pokrowce i maty ochronne z kolei chronią tapicerkę samochodu przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Łatwe w czyszczeniu, pozwalają utrzymać porządek w aucie nawet podczas najbardziej burzliwej podróży.

Komfort jazdy czworonoga

Przewożąc psa lub kota samochodem należy zadbać o odpowiednią temperaturę w pojeździe. Ważne, aby nie było ani za ciepło, ani za zimno. Nie należy także ustawiać nawiewów bezpośrednio na zwierzę.

Jeśli lubimy słuchać muzyki lub podcastów należy pilnować, by nie były one zbyt głośne. Psy mają około czterokrotnie lepszy słuch niż ludzie, a koty są jeszcze wrażliwsze. Muzyka puszczona zbyt głośno sprawi, że pupil będzie się czuł niekomfortowo.

W czasie jazdy warto być w zasięgu wzroku zwierzaka i mówić do niego, aby wiedział, że nie jest sam. Zmniejszyć napięcie pomoże także dostęp do jego ulubionej zabawki czy koca przyniesionego z domu. Jeśli pupil bardzo się stresuje lub ma chorobę lokomocyjną, można przed podróżą podać mu lekarstwa, uzgodnione z lekarzem weterynarii. Pies i kot nie powinny jeść bezpośrednio przed podróżą, ani być w jej trakcje dokarmiane, bo to może zwiększyć ich dyskomfort. Powinny za to mieć możliwość napić się wody. W czasie jazdy nie należy zwierzęcia dodatkowo stresować, wyciągając go z transporterka, biorąc na kolana lub usilnie pokazując mu świat za oknem. Pamiętajmy, że to, co lubimy jako ludzie, niekoniecznie sprawdza się u innych gatunków.

Wyjazd na Wielkanoc z psem lub kotem może być przyjemną i satysfakcjonującą przygodą, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dbanie o komfort i bezpieczeństwo naszego czworonożnego przyjaciela powinno być priorytetem podczas każdej wyprawy samochodem.