Cykl biologiczny: jak zwierzęta reagują na wiosnę

Podobnie jak ludzie, psy i koty także odczuwają wpływ zmieniających się warunków pogodowych. Wiosna to dla nich powrót do wzmożonej aktywności na świeżym powietrzu, co może oznaczać wzrost energii, większą radość i ochotę na zabawę. Jednakże dla niektórych zwierząt zmiana pory roku to też czas intensywnego linienia, co może być dla nich irytujące. Co za tym idzie niektóre ze zwierząt mogą być bardziej pobudzone i chętnie wybierają się na długie spacery, podczas gdy inne mogą wykazywać objawy zmęczenia z powodu intensywnego linienia lub innych wiosennych przypadłości.

Co grozi zwierzętom w okresie wiosennym

Mimo radości, jaką przynosi wiosna, istnieją także pewne zagrożenia dla naszych psów i kotów. Jednym z nich jest zwiększone ryzyko zakażenia różnymi chorobami przez pasożyty, takie jak kleszcze i pchły, które wraz z wzrostem temperatury stają się bardziej aktywne. Innym - zatrucie kwitnącymi roślinami, które podczas wiosennych spacerów mogą kusić zapachem i być zachętą do skosztowania.

- Podczas wiosennych spacerów z psem, należy zwracać uwagę na obecność kleszczy oraz unikać obszarów, gdzie mogą rosnąć trujące dla zwierząt rośliny - radzi Bożena Pękala

z PetExpert, firmy oferującej ubezpieczenia dla psów i kotów. - Regularne sprawdzanie sierści zwierzęcia oraz stosowanie odpowiednich środków odstraszających pasożyty może pomóc

w minimalizowaniu ryzyka zarażenia, a w konsekwencji uniknąć kosztownego leczenia.

Alergie: jak wiosna może wpłynąć na zwierzęta

Wraz z nadejściem wiosny, nasze psy i koty - podobnie jak ludzie - mogą również cierpieć na alergie. Pyłki roślin, kurz i inne alergeny mogą prowadzić do reakcji uczuleniowych, takich jak świąd, kichanie i łzawienie oczu. Ewentualne objawy nadwrażliwości u zwierząt, takie jak zaczerwienienie skóry, świąd czy nadmierne drapanie, powinny być skonsultowane z lekarzem weterynarii, który może zalecić odpowiednie leczenie lub dietę eliminacyjną.

Okres rozrodczy: konieczność kastracji

Wiosna to również okres rozrodczy dla wielu zwierząt. Dla opiekunów niekastrowanych psów i kotów może to oznaczać zwiększone ryzyko niechcianych ciąż i narodzin nieplanowanych miotów.

- Kastracja zwierzęcia jest ważnym krokiem w zapobieganiu niechcianym ciążom, poprawie zdrowia zwierzęcia oraz kontroli populacji bezdomnych zwierząt - podkreśla Bożena Pękala

z PetExpert. – Nadejście wiosny może być doskonałą okazją do skonsultowania się z lekarzem weterynarii w sprawie zabiegu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy.

Szczególnie, że wiele miast oferuje właśnie programy darmowej kastracji psów i kotów.

Jak pomóc zwierzętom przetrwać wiosnę

Aby pomóc naszym psom i kotom przetrwać okres wiosenny, istotne jest dostosowanie opieki do zmieniających się warunków pogodowych i potrzeb zwierzęcia. Regularne szczotkowanie sierści może pomóc w kontrolowaniu linienia oraz zmniejszeniu ryzyka tworzenia się kołtunów. To także najlepsza metoda na przegląd sierści i ulubionych przez pasożyty miejsc na ciele,

w celu zapobiegania pogryzieniom przez pchły lub kleszcze. Zachowanie regularnego ruchu oraz dostarczenie odpowiedniego zaopatrzenia w karmę, bogatą w niezbędne składniki odżywcze, jest kluczowe dla zachowania zdrowia i energii zwierzęcia w okresie wiosennym.

Ubezpieczenie kosztów leczenia: zabezpieczenie na wypadek nagłych sytuacji

W przypadku nieoczekiwanych problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić u naszych zwierząt w okresie wiosennym, ubezpieczenie kosztów leczenia psa i kota może być istotnym zabezpieczeniem finansowym. Ubezpieczenie to może pokrywać koszty weterynaryjne związane z leczeniem urazów, chorób czy też procedur diagnostycznych.

- Ubezpieczenie kosztów leczenia zwierząt może zapewnić spokój opiekunom, gdyż w przypadku niespodziewanych trudności finansowych mają pewność, że ich pupil będzie mógł skorzystać z niezbędnej opieki weterynaryjnej. - zauważa PetExpert.

Wiosenne zmiany mogą wpłynąć na zdrowie i samopoczucie naszych zwierząt. Regularna opieka nad nimi w tym okresie jest kluczowa dla utrzymania ich w dobrej kondycji przez cały rok. Zachęcamy wszystkich opiekunów zwierząt do skorzystania z tej pory roku jako okazji do dbania o swoich pupili i zapewnienia im jak najlepszej opieki.