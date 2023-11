Zapewnij pupilowi leczenie bez obaw o koszty

Mając w domu psa lub kota, doskonale wiemy, ile radości dostarczają nam codziennie nasze zwierzaki. Nic dziwnego, że chcemy im się odwdzięczyć, poświęcając czas na zabawę, spacery, głaskanie oraz dbając o ich prawidłową dietę i zdrowie. Z drugiej strony smucimy się, jeśli nasz czworonożny członek rodziny ciężko zachoruje lub ulegnie wypadkowi, szczególnie jeśli nie mamy wystarczających środków finansowych na skomplikowane leczenie. Tymczasem takim sytuacjom można zapobiec.

Nasze zwierzaki też chorują. Niestety. Tak jak i nam, psom i kotom przytrafiają się różne schorzenia – te łatwiejsze do zdiagnozowania i wyleczenia, ale także te poważne i wymagające skomplikowanych procedur medycznych. Zarówno pies i kot, nawet jeśli bardzo udomowiony, narażony jest ponadto na różne przykrości – potrącenia przez samochód, rany w wyniku pogryzienia przez inne zwierzę czy wypadki, do których dochodzi w domu. Wtedy nierzadko okazuje się, że koszty diagnostyki i hospitalizacji zwierzęcia szybują w górę, a opiekun staje przed podjęciem trudnej decyzji, dotyczącej kontynuacji lub zaniechania leczenia.

Udogodnienie dla opiekunów, szansa dla zwierząt

Na szczęście mamy już w Polsce rozwiązanie, które ułatwia podjęcie decyzji o wdrożeniu - nawet bardzo drogiego - leczenia pupila. Na rynku pojawiła się nowa oferta ubezpieczeń zdrowotnych dla zwierząt, dostarczana przez czeską firmę PetExpert. Od wielu lat skutecznie oferuje ona usługi ubezpieczeniowe dla psów i kotów nie tylko w Czechach, ale także na Słowacji i w Belgii. Po połączeniu się z największą amerykańską firmą Trupanion, specjalizującą się wyłącznie w ubezpieczeniach dla zwierząt, stała się liderem na europejskim rynku ubezpieczeń dla psów i kotów. PetExpert proponuje ubezpieczenia od kosztów leczenia poważnych schorzeń i wypadków. Dzięki temu wielu opiekunów mogło już sobie pozwolić na pokrycie wysokich kosztów terapii, ratujących życie pupila.

Na czym polega ubezpieczenie w PetExpert

Dotychczas w Polsce nie można było liczyć na zbyt wielki wybór ofert w zakresie ochrony zwierząt, szczególnie kotów. Tymczasem PetExpert zwraca nawet do 90 proc. kosztów leczenia urazów i schorzeń u psa lub kota, w tym diagnostyki, chirurgii, hospitalizacji, opieki pooperacyjnej, leków i powiązanych wydatków. Co najważniejsze – w przeciwieństwie do spotykanych na rynku ubezpieczeń wypadkowych dla zwierząt, będących dodatkiem do polis mieszkaniowych – opiekun psa lub kota nie musi najpierw wykładać całej kwoty na leczenie z własnej kieszeni, a później ubiegać się o zwrot. Już w gabinecie lekarza weterynarii dowiaduje się, w jakim procencie koszty leczenia zostaną pokryte z ubezpieczenia, a kwota z ubezpieczenia trafia bezpośrednio na konto kliniki, w której leczone jest zwierzę. Opiekun dopłaca wyłącznie pozostały, niewielki procent wartości usługi. Nie trzeba wypełniać stosów dokumentów, dostarczać nigdzie dokumentacji medycznej chorego pupila. Wszystko odbywa się automatycznie, poprzez system informatyczny, jeśli tylko lekarz weterynarii ma zainstalowany darmowy moduł PetExpert do obsługi ubezpieczeń. Dzięki niemu od początku wizyty widzi, czy zwierzę jest objęte ochroną i w razie potrzeby wysyła elektroniczny wniosek o pokrycie kosztów leczenia ubezpieczeniem oraz dostaje błyskawiczną odpowiedź. To duże ułatwienie dla opiekuna, który staje oko w oko z niespodziewaną sytuacją chorobową lub wypadkową swojego pupila. Mając świadomość, że zapłaci tylko niewielki procent kosztów, łatwiej jest podjąć decyzję o pomocy zwierzęciu w potrzebie.

Jak ubezpieczyć psa lub kota

Obsługa ubezpieczenia jest niezwykle łatwa. Wystarczy, że opiekun wykupi odpowiedni pakiet na stronie www.petexpert.pl, płacąc bezpośrednio online lub przelewem. Wszystkie oferowane warianty zapewniają ochronę zarówno w sytuacji choroby, jak i wypadku. Różnią się jedynie wysokością limitów na leczenie oraz dodatkowymi opcjami. Nie jest wymagane dostarczanie żadnych badań wstępnych ani zaświadczenia od lekarza weterynarii. Pies i kot jest objęty ubezpieczeniem już od następnego dnia od zaksięgowania wpłaty. Podczas składania wniosku system wskazuje jaki jest maksymalny możliwy wiek samego przystąpienia zwierzęcia do ochrony, ale kontynuacja może trwać dożywotnio.

Czy nie jest to aby kolejny, może nawet zbędny wydatek? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć. Idea ubezpieczeń opiera się na wsparciu w sytuacjach nieprzewidzianych. Można liczyć na to, że nic się nie wydarzy i co miesiąc odkładać do przysłowiowej skarpety przybliżoną do składki ubezpieczeniowej kwotę. W ten sposób uda nam się uzbierać równowartość kosztownego leczenia pupila za dobrych kilka lat. Zastanówmy się jednak co się stanie jeśli zwierzak zachoruje lub ulegnie wypadkowi za tydzień lub za miesiąc, a w skarpecie nie będzie jeszcze wymaganej sumy… Tymczasem, mając nawet opłaconą dopiero pierwszą składkę ubezpieczenia w PetExpert, moglibyśmy uratować jego zdrowie lub co więcej - życie. Posiadanie ubezpieczenia to także zapewnienie sobie spokoju o to, że w razie konieczności będzie nas stać na zapewnienie swojemu przyjacielowi najlepszego leczenia.

-----------------------------------------------

O PetExpert by Trupanion

Firma PetExpert by Trupanion została założona w styczniu 2018 roku w Czechach. Szybko stała się liderem na czeskim rynku ubezpieczeń dla zwierząt domowych, rozszerzając swoją działalność w 2020 roku na Słowację, a następnie w 2023 roku na Belgię. Sukces firmy doprowadził do połączenia PetExpert z Trupanion - największym ubezpieczycielem zwierząt domowych w Kanadzie i USA, prowadzącym działalność w kilku krajach europejskich. Od 1999 roku Trupanion jest liderem nowej kategorii ubezpieczeń medycznych dla kotów i psów w Ameryce Północnej. W 2023 roku firma świętowała prawie 1,7 miliona ubezpieczonych zwierząt domowych i ponad 2 miliardy dolarów zapłaconych faktur weterynaryjnych oraz została uznana przez weterynarzy za najlepszą firmę ubezpieczeniową dla zwierząt domowych w USA.

We wrześniu 2023 roku PetExpert by Trupanion rozpoczął działalność w Polsce. Siedziba polskiego oddziału znajduje się w Krakowie.