Kim jest konsultant ślubny?

Organizacja ślubu to prawdziwe wyzwanie dla każdej młodej pary. Aby ułatwić sobie zadanie i móc w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem, panna młoda wraz z panem młodym bardzo często decydują się na fachową pomoc osoby, która profesjonalnie zajmuje się organizacją przyjęć ślubnych, czyli konsultanta ślubnego, inaczej nazywanej wedding plannerem. Konsultant ślubny planuje całe wesele zgodnie z oczekiwaniami pary, zajmując się również komunikacją z wszystkimi usługodawcami ślubnymi, którzy mają swój udział w uroczystości. Taka kompleksowa usługa obejmuje więc organizację ślubu, a także koordynację tego ważnego dnia.

Czego pragnie panna młoda i pan młody? Czyli wyzwania wedding plannera

Konsultant ślubny, poza pasją do kreacji ślubów, powinien wyróżniać się także pewnością siebie oraz wysoką odpornością na stres. Dla młodej pary wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w ich życiu, dlatego pragną, aby wszystko zostało idealnie zaplanowane. Wedding planner musi liczyć się z wyzwaniami, czekającymi na niego podczas organizacji każdego ślubu oraz z wysokimi wymaganiami, jakie stawia przed nim młoda para.

- Pary młode oczekują od nas nie tylko perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości, na której nic się nie zawali, ale także nieszablonowych rozwiązań, które sprawią, że będzie się wyróżniała na tle pozostałych– zaznacza Danuta Miarka, konsultantka ślubna i trenerka z firmy Wedding Planner School.

Jak zostać wedding plannerem?

Zawodu konsultanta ślubnego nie nauczysz się na studiach czy w szkole zawodowej, dlatego tak mało osób ma świadomość, że może wykonywać tę pracę na co dzień. Najlepszym sposobem na zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności organizacji wyjątkowych wesel są szkolenia, które krok po kroku przygotowują do pracy wedding plannera. Kilkudniowe kursy obejmują zwykle szkolenie z zakresu planowania ślubu, pracy z klientami oraz podwykonawcami, a także zasady kreacji i koordynacji całego wydarzenia.

Który kurs na konsultanta ślubnego wybrać?

Na rynku dostępnych jest wile ofert komercyjnych kursów wedding plannera. Przy wyborze odpowiedniego dla siebie koniecznie kieruj się doświadczeniem trenerów w organizacji wesel.

- To nie sztuka uczyć zawodu, mając wiedzę z książek lub z Internetu, a zdarzają się firmy, które to właśnie oferują – podkreśla Danuta Miarka. - Tymczasem bardzo ważne jest jednak przekazanie przyszłym konsultantom prawdziwej i rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem. Każdy ślub i wesele bowiem to jak operacja na żywym organizmie - porównuje.

Chcąc uniknąć rozczarowania zwróć uwagę na kursy konsultanta ślubnego, które gwarantują kompleksowe szkolenie, oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz bogatej wiedzy trenerek. To połączenie daje ci szansę na realizację swoich marzeń i zdobycie przydatnych w zawodzie umiejętności, potwierdzonych certyfikatem profesjonalnego organizatora ślubów.

Kursy konsultanta ślubnego istnieją w wielu wariantach, które możesz dopasować do swoich możliwości czasowych i preferencji do przyswajania wiedzy. Możesz korzystać z kursów grupowych, trwających kilka dni, które zazwyczaj odbywają się w większych miastach, jak np. Kraków czy Warszawa. Jeśli nie masz możliwości wzięcia udziału w takiej formie kursu, znajdziesz także dobrze przygotowane i zapewniające kompleksową wiedzę kursy online, które przerobisz w dowolnym czasie. Następnie jeszcze kilka kropel odwagi i świat ślubów i wesel stanie przed tobą otworem.

