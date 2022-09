5 brylantów na wspólne pięciolecie La Marqueuse i Domu Mody Klif

Już od teraz aż do 8 października, klientom Domu Mody Klif, którzy zrobią zakupy na minimum 2500 zł (na jednym paragonie) wręczane jest zaproszenie na specjalne jubileuszowe wydarzenie salonu La Marqueuse. Podczas tego eventu będzie można wygrać brylant, oprawiony w złoty naszyjnik. Łącznie do zdobycia jest aż pięć klejnotów, a finałowe wydarzenie, podczas którego zostaną wylosowane, odbędzie się ostatniego dnia akcji.

To jednak nie jedyna nagroda. Oprócz możliwości wylosowania tak wyjątkowego brylantu, każdy klient, który dokonał jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 2500 zł, otrzymuje jubileuszowy voucher do salonu La Marqueuse. Ten z kolei uprawnia do zniżki w wysokości 500 lub 1000 zł (w zależności od wysokości kwoty na paragonie) na zakupy w salonie.

Voucher i zaproszenie na wydarzenie można odebrać w Punkcie Obsługi Klienta Domu Mody Klif (obok punktu concierge, na poziomie 0) codziennie między godz. 12:00 a 20:00. By go otrzymać należy tylko okazać i zarejestrować dowód zakupu, dokonanego w czasie trwania akcji, na kwotę nie niższą niż wspomniana.

Akcja obowiązuje do 8 października 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny na https://klif.pl/warszawa