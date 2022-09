Nietypową formę zachęty do zakupów zaproponował warszawski Dom Mody Klif. Od kilku dni najemcy galerii mogą prezentować klientom swoje produkty bezpośrednio w częściach wspólnych obiektu.

Dobra współpraca z najemcami jest jednym z priorytetów, realizowanych przez Dom Mody Klif w Warszawie. Działania na ich rzecz są zauważane i doceniane, m.in. poprzez nagrody i wyróżnienia - np. Dyplom Mistrza Dobrych Praktyk w specjalnej edycji magazynu Polskiej Rady Centrów Handlowych Retail Awords, a ostatnio wyróżnienie w corocznym raporcie „100 polskich "dobrych praktyk" z obszaru CSR/ESG, które mogą cię zainspirować do działania". Mimo to marka nie ustaje w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które mogą wspomóc najemców w ich działaniach marketingowych oraz przyczynić się do wzrostu sprzedaży. Tym razem Dom Mody Klif stawia na przyciąganie uwagi klientów poprzez zmysł wzroku i do dyspozycji najemców oddaje aż pięć stref ekspozycyjnych, w których mogą bezpośrednio prezentować elementy swojej oferty, np. wiodące czy zwracające uwagę modele kolekcji.

To nowatorski pomysł Domu Mody Klif, niestosowany dotąd w galeriach handlowych. Ekspozycje, niczym dzieła sztuki w muzeach, przyciągają uwagę przechodniów. Dzięki temu klienci częściej wstępują do konkretnego sklepu lub punktu w galerii, chcąc lepiej zapoznać się z ofertą marki, której wystawa rozbudziła ciekawość. Na ten moment Dom Mody Klif udostępnił cztery strefy wystawowe i jedną witrynę. Każdy najemca, rotacyjnie, może zamieścić w nich swoją wystawę na okres dwóch tygodni. Ekspozycje komponowane są każdorazowo przez stylistkę Domu Mody Klif, w związku z czym już same w sobie są inspiracją dla oka.

Dom Mody Klif został otwarty w 1999 roku, jako jedno z pierwszych centrów handlowych w Polsce. Od ponad 20 lat, oferując szeroką i zróżnicowaną gamę marek z sektora premium oraz mainstream, marka przyciąga pasjonatów i koneserów mody, którzy poszukują unikalnych produktów z Polski i zagranicy. Właścicielem Domu Mody Klif jest spółką reprezentowana przez AEW Asset Management. Zarządcą centrum i firmą odpowiedzialną za komercjalizację jest Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o.o. Obecnie na przestrzeni 18 500 m² dostępnych jest ponad 80 sklepów, wśród których znajdziemy zarówno polskie, jak i zagraniczne butiki fashion.