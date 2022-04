Ekodobro wraca! Zamień śmieci na tlen.

Nikt już dziś nie ma wątpliwości jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i ile złego może spowodować jego zaśmiecanie.

- O ile zwykle nie mamy problemu z segregacją papieru, bo podział śmieci na frakcje – w tym na papier - obowiązuje już w każdym gospodarstwie domowym, to odpowiedź na pytanie gdzie wyrzucić zepsutą suszarkę do włosów, niedziałającą od dawna ładowarkę do telefonu, żarówkę czy choćby zużyte baterie, może już powodować problem – twierdzi Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif. – Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw mieszkańcom i umożliwić im „wyrzucenie” tego typu śmieci, które odkryli w domach przy okazji wiosennych porządków – zachęca.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych rowach. Grozi za to kara grzywny nawet do 5 tys. złotych. Tylko w sobotę 23 kwietnia br. między godziną 12.00 a 18.00 papier i elektrośmieci będzie można za to wyrzucić w… Domu Mody Klif. Na terenie galerii oraz na parkingu przed nią ustawione zostaną specjalne stanowiska zbiórki makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Drobny sprzęt AGD i RTV zostawimy na parkingu, stare telefony komórkowe i tablety w sklepach LG i Sony Center, a makulaturę przy stoisku promocyjnym w pasażu galerii. Każdy będzie mógł je zostawić bez ponoszenia kosztów. Mało tego – nie wróci do domu z pustymi rękami. W zamian za przyniesienie min. 2 kg makulatury lub 1 szt. sprzętu elektrycznego lub 15 szt. zużytych baterii albo 5 szt. świetlówek energooszczędnych otrzyma sadzonkę rośliny sezonowej (niezależnie od ilości przyniesionych śmieci), która – odpowiedni pielęgnowana – przyczyni się do oczyszczania powietrza w jego otoczeniu, dzięki posiadanym przez rośliny zdolnościom do fotosyntezy.

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Kolor, a merytorycznym fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

________________________________________

Właścicielem Galerii Klif jest spółka reprezentowana przez AEW Asset Management. Zarządcą centrów jest Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje:

Bożena Pękala, Good-PR – tel. +48-609-608-806, mail: kontakt@good-pr.pl