Wielka wiosenna loteria w Klifie!

Galeria Klif szykuje nie lada gratkę dla swoich klientów. Przez trzy tygodnie, począwszy od 24 marca, każda osoba, która w sklepach na terenie gdyńskiego Klifu zrobi jednorazowo zakupy za minimum 50 zł weźmie udział w losowaniu cennych nagród. Wygrać będzie można co 10 minut każdego dnia.

Co należy zrobić, by wziąć udział w loterii? Udział możliwy jest na dwa sposoby: pierwszy - klient może sam, na swoim urządzeniu mobilnym, zainstalować aplikację loteryjną Mall Promo i zarejestrować paragon za zakupy na kwotę co najmniej 50 zł; drugi – klient może udać się do Punktu Obsługi Loterii, który znajduje się na terenie Galerii i tam skorzystać z pomocy pracownika. Ponadto dostępne będą także „mobilne punkty” na terenie całego obiektu, obsługiwane przez hostessy, które na tabletach będą rejestrować paragony biorące udział w loterii. Jeśli paragon zostanie wylosowany, klient dowie się o tym od razu i od razu też będzie mógł odebrać nagrodę. Każdego dnia do wygrania będzie aż 126 fantów, w tym karty podarunkowe na zakupy w galerii o wartości nawet 500 zł, vouchery do strefy gastronomicznej i upominki rzeczowe. Ponadto każdy zarejestrowany paragon weźmie udział w losowaniu głównym, które odbędzie się w Wielki Czwartek, 14 kwietnia. Im większa ilość zarejestrowanych paragonów, tym większa szansa na wygraną! A będzie za co trzymać kciuki, bo do wylosowania przewidziano ekspresy do kawy Smeg, roboty sprzątające iRobot Roomba oraz nagrodę główną - zestaw 2 rowerów elektrycznych Jeep, o wartości 10 tys. zł.

Nagroda główna została wybrana nieprzypadkowo – Galeria Klif mocno angażuje się w działania o charakterze ekologicznym, zmierzające do poprawy środowiska naturalnego (stąd m.in. zainicjowany w zeszłym miesiącu udział w akcji Nie bądź plastik!) oraz nawołujące do prowadzenia zdrowego trybu życia. Ten rodzaj wygranej wpisuje się także we wdrażaną właśnie przez Klif strategię ESG (environmental, social and corporate governance). Poza podejmowanymi działaniami CSR, skupionymi wokół wspierania artystów i osób potrzebujących, polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę w strategii marki.

Loteria jest także okazją do zainicjowania wiosenno-letniego sezonu zakupowego. Wiosna to czas największej ochoty na zmiany, to pretekst do odświeżenia garderoby, podążania za nowymi trendami (inspiracje można czerpać najnowszego wydania magazynu Klif Online). Loteria sprawia więc ekstra szansę na dodatkowy prezent od klifowego wielkanocnego zajączka.