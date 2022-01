Makalu w Galerii Klif

Galeria Klif od początku swojego istnienia dba o odpowiedni tenant-mix, oferując klientom różnorodność i szeroki wybór zarówno pomiędzy markami premium, jak i mainstreamowymi, ciesząc się tym samym uznaniem zarówno klientów, jak i najemców. Wśród tych ostatnich znajdują się zarówno znane marki i butiki sieciowe, sklepy kategorii off-price, a także oferta gastronomiczna i usługowa. Od 27 stycznia w Galerii Klif dostępna będzie oferta kolejnej marki odzieżowej – Makalu, która wynajęła lokal o powierzchni 100 m2. Jednocześnie będzie to pierwszy salon firmowy marki na Wybrzeżu.

- Otwarcie pierwszego salonu Makalu w Trójmieście otwiera nam nowe horyzonty i możliwości dotarcia do klientów w tym regionie. Nie bez powodu nawiązaliśmy współpracę właśnie z Galerią Klif, która cieszy się mianem zaufanego partnera biznesowego, otwartego na potrzeby zarówno najemców, jak i klientów – przyznaje Dominika Łukasiak-Bartnik, PR & Marketing Specialist marki Makalu.

- Marka Makalu cieszy się dużą popularnością wśród klientów, a my z kolei cieszymy się, że gdyński Klif spotkał się z zainteresowaniem tej marki. Mamy nadzieję, że współpraca między nami przełoży się na sukces i zadowolenie wszystkich stron – zarządcy galerii, nowego najemcy oraz stałych i nowych klientów – przyznaje Mariola Rogóż, Dyrektor Galerii Klif.

MAKALU to marka mająca 27 lat doświadczenia w projektowaniu odzieży dla kobiet ceniących elegancję i ponadczasowy styl. Całość kolekcji projektowana szyta jest w Łodzi, z dumą kultywując tradycje włókiennicze miasta. Firma ceni sobie to co polskie oraz łódzkie. MAKALU to marka stworzona przez kobietę dla kobiet, dlatego właśnie każdego dnia celebruje kobiecość. Towarzyszy kobietom, na co dzień, w pracy oraz podczas wyjątkowych momentów. Chce, aby kobiety mogły być sobą w każdej sytuacji. Dlatego też, kolekcje Makalu zawierają zarówno klasyczne, ponadczasowe elementy, jak i te bardziej odważne, nowoczesne, pozostawiające miejsce na indywidualność. Szczególną rolę w kolekcjach marki odgrywa SUKIENKA. Dzięki doskonałej znajomości kobiecej sylwetki i jej potrzeb powstają ponadczasowe projekty, które tak bardzo pokochały kobiety w całej Polsce.

Galeria Klif została otwarta w 1996 roku, jako jedno z pierwszych centrów handlowych w Polsce. Od ponad 25 lat, oferując szeroką i zróżnicowaną gamę marek z sektora premium oraz mainstream, marka przyciąga pasjonatów i koneserów mody, którzy poszukują unikalnych produktów z Polski i zagranicy. Właścicielem Galerii Klif jest spółka reprezentowana przez AEW Asset Management. Zarządcą centrum jest Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o.o.