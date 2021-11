Dom Mody Klif i Spadiora wywołują Świąteczne Poruszenie

Współpraca Klif X Spadiora jest częścią akcji Świąteczne Poruszenie, w czasie której Dom Mody oferuje swoim klientom szereg atrakcji oraz możliwość odebrania wyjątkowych nagród w akcji pro sprzedażowej. Wśród nich znajduje się limitowana wersja jedwabnych apaszek, wyprodukowanych specjalnie dla Klif-u przez Spadiora - markę stworzoną przez Martę Lech-Maciejewską. Akcja Świąteczne Poruszenie jest jednak czymś więcej – to pomysł na to, jak pod pretekstem rozmów o apaszkach, mówić o tym, co dla kobiet ważne.

Apaszki projektowane przez Spadiora to bowiem nie tylko wykonany z najwyższej jakości jedwabiu element damskiej garderoby. Poza tym, że każda kolekcja zaprojektowana jest wspólnie z doskonałymi polskimi grafikami i artystkami (ma więc niepowtarzalny i nietuzinkowy wzór), każdej przyświeca inny, ważny dla kobiet, manifest.

W czasie trwania akcji Świąteczne Poruszenie do odebrania jest 100 szt. „namalowanych” przez ilustratorki Karolinę Lisiecką i Annę Jóźwiak apaszek z kolekcji „Kobiecość”. Apaszki zostały zaprojektowane specjalnie dla Domu Mody Klif.

- Ta apaszka to dla nas świadoma umiejętność wyrażania siebie poprzez własny, nietuzinkowy styl – opowiada o przygotowanej dla Domu Mody Klif kolekcji „Moda na kobiecość” Marta Lech-Maciejewska. - To pielęgnowanie w sobie wszystkiego tego, co czyni nas wyjątkowymi. To upór w dążeniu po swoje, ale z wrodzonym kobiecym wyczuciem. To również umiejętne wspieranie się, inspirowanie siebie nawzajem. Razem potrafimy więcej - dodaje.

Akcja Świąteczne Poruszenie jest nie tylko akcją pro sprzedażową. Jest to także przykład modelowej współpracy z wyjątkową osobowością, którą to współpracę Dom Mody Klif od dłuższego czasu skutecznie wykorzystuje do komunikowania marki.

- Dzięki tym działaniom możemy docierać do kobiet zaangażowanych, świadomych swojej wartości, odważnych, które nie boją się zmian także w obszarze swojego ubioru – zauważa Anna Szlaga Marketing Manager Domu Mody Klif. – To z jednej strony okazja by dotrzeć do nich z naszą ofertą, ale także sposób na podejmowanie kolejnych projektów CSR, które są wpisane w charakter marki Klif – dodaje.

W ramach akcji, na poziomie +1, w specjalnie zaaranżowanej strefie pop up w dniach od 22 listopada do 23 grudnia br., przewidziano szereg wydarzeń. Będą autorskie spotkania z założycielką marki Spadiora Martą Lech‐Maciejewską, warsztaty z wiązania apaszek, warsztaty na temat wykorzystania jedwabiu w modzie i kosmetyce oraz profesjonalny dobór kolorystyczny do garderoby i zakupów zrobionych w Domu Mody Klif. Ponadto w strefie pop up będzie można odebrać nagrody za dokonane w galerii zakupy.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń:

Warsztaty z wiązania apaszek – 22.11 | 26.11 | 29.11 | 13.12 | 22.12

Warsztaty – JEDWAB JAKO PRODUKT BEAUTY – 3.12 | 19.12

Profesjonalny dobór kolorystyczny do garderoby i zakupów zrobionych w Domu Mody Klif – CODZIENNIE

Wszystkie produkty z asortymentu SPADIORA pakowane na WYJĄTKOWY PREZENT – CODZIENNIE

Spotkanie z autorką marki SPADIORA- Martą Lech-Maciejewską – 12 | 13.12 | 22.12

Akcja pro sprzedażowa ZRÓB ZAKUPY i ODBIERZ PREZENT – 22.11-23.12

Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Domu Mody Klif www.klif.pl