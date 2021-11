Młodzi artyści ponownie zagrają w Klifie

W pierwszym etapie konkursu udział wzięło łącznie dziewięcioro młodych artystów,

z czego pięcioro prezentowało swój talent na profilu facebookowym Galerii Klif w Gdyni,

a czworo na profilu warszawskiego Domu Mody Klif. Głosami 285 Internautów zwycięzcą pierwszej części konkursu w Gdyni został Iwo Sypniewski, a w Warszawie Filip Lipiński, który zdobył 1100 głosów. Wszyscy uczestnicy konkursu zachwycili niezwykłym talentem i interpretacją utworów na fortepian. Każdy z nich otrzyma też nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł. Zwycięzcy w głosowaniu facebookowym otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 600 zł oraz możliwość nagrania teledysku. Uroczysta gala wręczenia nagród już wkrótce, po zakończeniu drugiego etapu prezentacji artystów.

To jednak nie koniec konkursu. Marka Klif wraz z Fundacją Źródło Tworzenia kontynuuje projekt KLIF WSPIERA TALENTY. Tym razem zaprezentują się dzieci, uczące się gry na wyjątkowych instrumentach muzycznych. Drugi etap bowiem to młodzi muzycy, grający na instrumentach dętych, smyczkowych oraz perkusyjnych.

- To niezwykle ogromna różnorodność! Nie sposób porównać ze sobą tych instrumentów, każdy jest inny i wyjątkowy, tak samo, jak wyjątkowi są nasi ponadprzeciętnie uzdolnieni młodzi artyści! – zachwyca się Aurelia Kurczyńska, Wiceprezes Fundacji Źródło Tworzenia. - Z takiej ilości instrumentów można by już było stworzyć całkiem niezłą orkiestrę. To prawdziwy kunszt i pasja! – dodaje.

Większość z nas najprawdopodobniej nawet nie wie, jak wygląda waltornia, a cudownie jest móc usłyszeć ten nisko brzmiący dźwięk. Dziesięciolatek grający na kontrabasie to już jest prawdziwa gratka! Na dźwięk kotłów i perkusji aż się zatrzęsie! Na flecie zagra czarująca przemiłym uśmiechem młoda artystka. Grą na puzonie zaskoczy nas z kolei przesympatyczna dziewczynka - jedyna puzonistka w swojej szkole muzycznej! Krótko mówiąc - na profilach marki Klif wkrótce będzie się dużo działo. Konkurs bowiem ponownie odbywa się za pośrednictwem serwisu Facebook. Na profilu Domu Mody Klif będzie można zobaczyć i usłyszeć jak młodzi artyści grają na skrzypcach, kontrabasie i wiolonczeli, a na profilu Galerii Klif – na puzonie, klarnecie, oboju, waltorni, flecie, kotłach i perkusji. Tak jak w poprzedniej edycji, wszyscy uczestnicy wyłonieni do tego etapu zostali uhonorowani nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł, a wykonawca który zdobędzie największą ilość „lajków” wygra dodatkową nagrodę w kategorii Talent Publiczności – 600 zł i możliwość nagrania teledysku. Start drugiego etapu planowany jest na 29 listopada, a ogłoszenie wyników na 10 grudnia br.

Marka Klif od lat angażuje się w różne akcje i projekty charytatywne. Działania na rzecz niesienia pomocy innym są na stałe wpisane nie tylko w jej strategię, ale przede wszystkim charakter działalności. Konkurs KLIF WSPIERA TALENTY jest szczególnym rodzajem działań CSR, wyjątkowym ze względu zarówno na formę, jak i grupę docelową. Jest też unikalny na skalę polskich galerii handlowych.