W warszawskim Klifie już działa EUROSPAR

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

“Zakończyliśmy rebranding sieci Piotr i Paweł – obecnie wszystkie placówki działają już pod jednolitym szyldem SPAR. Rozwijamy naszą sieć w Polsce, wprowadzamy nowe produkty marki własnej, realizujemy też ciekawe kampanie promocyjne i akcje lojalnościowe – wszystkie te działania mają wspierać biznes naszych polskich partnerów detalicznych, właścicieli sklepów. To bardzo ważne, że jako zagraniczny inwestor – który przeznaczył ogromne środki na rozwój sieci detalicznej w Polsce – tak naprawdę jesteśmy platformą wspierającą polskich małych przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy pod szyldem SPAR.”– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

SPAR jako sieć sklepów spożywczych, które prowadzone są przez polskich przedsiębiorców, rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”. Kampania obejmie sponsoring programów w TVP i TVN, bilboardy, zabawną akcję z udziałem klientów na portalu Facebook, a także monitory, plakaty i gazetki promocyjne w sklepach. Kampania trwa od początku października do końca listopada 2021 roku. Celem kampanii jest promowanie sklepów SPAR nastawionych na jak najlepsze doznania zakupowe klienta.

Ponadto sieć SPAR prowadzi ogólnopolską akcją lojalnościową. Klienci sklepów SPAR będą mogli za zebrane znaczki odebrać rabat aż do 78% na produkty premium marki vivo od Villeroy&Boch Group. W skład zastawy wchodzą klasyczne talerze oraz eleganckie i ponadczasowe sztućce ze stali nierdzewnej. Akcja jest dostępna wyłącznie w sieci SPAR i potrwa do 12 października, a wydawanie nagród do 19 października 2021 roku. Klienci mogą kupić dowolną liczbę produktów w ramach promocji, aby skompletować całą zastawę stołową vivo.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów sklepów SPAR jest dla sieci absolutnym priorytetem. Działania podejmowane przez sklepy mają pomóc w spowolnieniu tempa rozprzestrzeniania się wirusa przez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem w trakcie zakupów. SPAR bardzo rygorystycznie pilnuje stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów. Od początku pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto w sklepach SPAR zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów. Osłony zostały wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby cały czas zachowywać dystans.

Więcej informacji na stronie www.spar.pl

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.